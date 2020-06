„Schäfer-Stündchen“ im Empire

„Mir ist das zu offensichtlich", sagte ein Mann, der den Blick kaum von der an den Plattentellern herumwirbelnden Halb-Brasilianerin wenden konnte. Manchen war „la mica" fast zu züchtig gekleidet. Nippel-Pasties baumelten von den Brüsten und eine dunkle Strumpfhose bedeckte die untere Hälfte ihres 55-Kilo-Körpers.

Zu Unrecht werde sie als Nackt-DJane tituliert: „Ich trete nur noch selten ganz nackt auf. Ein sexy Outfit kommt viel besser an." Mit „sexy" kennt sie sich aus – schließlich möchte sie der Star ihrer Zunft werden und eine eigene Sendung im Stil von Peep! moderieren. Und dann, so schwärmt sie, will sie nach England, wo ihr Vorbild Katie Price lebt. Das Seite-Drei-Mädchen des britischen Boulevardblatts The Sun zu sein, wäre für das Erotikmodel der Ritterschlag.