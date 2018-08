Schäden durch den Borkenkäfer: „Gehen auf Katastrophe“ zu

Die Käferplage lasse mittlerweile dramatische volkswirtschaftliche, aber auch ökologische Auswirkungen für OÖ befürchten, sagt Hiegelsberger. In den am stärksten betroffenen Gebieten im Mühlviertel, Zentralraum und im Innviertel, drohte machen Orten der Verlust des Waldes. In der Gis, einem Erholungsgebiet im Mühlviertel geht pro Woche ein Hektar Fichtenwald verloren. „Wenn das so weiter geht, ist die Gis in fünf Jahren waldfrei“, schildert der Landesrat.

Einzig wirksame Maßnahme gegen die Käferseuche ist die rasche Entnahme befallener Bestände. Doch die Waldbesitzer und auch die Holzfällerfirmen sind an den Kapazitätsgrenzen angelangt. Da der Preis für Schadholz nur mehr bei 46 Euro pro Festmeter liegt, „ist der Holzverkauf für die Bauern zum Nullsummenspiel geworden“, erklärt Hiegelsberger.

Wenn bei Hochwasser mehr als ein Bezirk betroffen ist, gebe es Katastrophenalarm. „Es wird Zeit, dass der Bund über den Zugang zum Katastrophenfonds öffnet“, sagt Hiegelsberger.