Drohung: Familie von Mordopfer ergreift das Wort

Zugegeben“, sagte Peter Breiteneder, Rechtsanwalt von Sabine G., „g’scheit war es nicht, aber es hat ihr schon in dem Moment, als sie den Hörer aufgelegt hat, schrecklich leid getan.“ Die Chemiearbeiterin aus Walding bei Linz musste sich am Montag im Landesgericht wegen gefährlicher Drohung verantworten. Der Fall spielt sich vor dem Hintergrund von Mordermittlungen ab. Ihr Bruder, Josef G., wird beschuldigt, seine Ex-Freundin Sandra R. (Bild re.) aus Auberg im Mühlviertel getötet und einen Suizid vorgetäuscht zu haben. Die junge Frau wurde am 23. Oktober 2012 erhängt in ihrer Wohnung gefunden. Der Abschlussbericht des Landeskriminalamts belastet den 29-Jährigen schwer. Er ist seit November in U-Haft und bestreitet die Tat.

Nach einem Besuch im Gefängnis am 6. Dezember hatte Sabine G. bei der Familie der Toten angerufen. Sie soll gesagt haben: „Zieht’s euch warm an, es wird kalt und grauslig.“ Die 36-Jährige beteuerte vor Gericht unter Tränen, sie habe der Familie nie etwas antun wollen. Das nicht rechtskräftige Urteil: drei Monate bedingte Haft für die zweifache Mutter.