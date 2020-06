Salzach muss geweitet werden

Vor der Sanierung der Halleiner Papierfabrik in den 1990er Jahren war die Salzach eine braune Brühe. Heute ist die Wasserqualität um 80 Prozent besser.“ Seit 1963 geht Engelbert Novi aus der Ortschaft Lochen bei Ostermiething an die Salzach fischen. Begleitet von seiner Schäferhündin Cara, hat der 65-jährige Pensionist zwei Angeln am Salzachufer stehen. „Meist fange ich Aale und Forellen, Eschen sind selten geworden.“ Aufgrund der Gewitterregen im Juli war das Wasserstand um bis zu einem Meter höher als normal.