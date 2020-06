„Sag mal, hörst du das auch?“

Im Halbdunkeln sitzt ein Mann mit geschlossenen Augen, doch seine Lider zucken unruhig, während er sich rhythmisch das Knie krault und geräuschvoll durch die Nase atmet. Ansonsten ist es still im Festsaal des Wissensturms, in dem am Donnerstagabend fast 100 Gäste Platz genommen haben. In den Köpfen vieler dürfte es aber umso lauter zugehen. „Ich höre Stimmen. Sie sind heute hier bei mir und wir vertragen uns sehr gut", sagt eine Frau in gelber Warnweste, als sie sich aus dem Publikum erhebt. „Recovery", also Genesung, ist das Thema der diesjährigen Tagung Stimmen hörender Menschen in Linz.