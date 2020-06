Sägewerk stand sechs Meter hoch in Flammen

Markus Pfoser steht vor den Trümmern seiner Existenz: Sein Sägewerk in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach, OÖ) – ein Familienbetrieb in dritter Generation – ist in der Nacht auf Freitag völlig abgebrannt. "Es ist eine Katastrophe. Die Auftragsbücher sind voll. Bis alles wieder aufgebaut ist, dauert es sicher ein Jahr." Den Schaden schätzt er auf ein bis zwei Millionen Euro – den Folgeschaden durch Ausfall nicht mitgerechnet. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt.

Gegen 23 Uhr bemerkte eine Nachbarin ein Feuer in der Produktionshalle. Dieses breitete sich so rasant aus, dass der gesamte, rund 100 Meter lange Bau bei der Ankunft der Feuerwehr bereits lichterloh brannte. Sechs Meter hoch schossen die Flammen aus dem Dach, schildert Einsatzleiter Kurt Schopper: "Uns war sofort klar, dass wir dieses Objekt nicht mehr retten können. Unsere Priorität war, das Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude zu verhindern. Das ist uns gelungen."