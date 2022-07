Runter vom Gas, Gelassenheit zeigen

Es gibt Tage, da ärgert man sich über so viele kleine Alltagssituationen und merkt erst am Abend, wie teilweise unnötig diese gewesen sind. Sobald man ins Bett geht, kommen bestimmte Gedanken des Ärgers wieder und man kann nicht einschlafen. Vergangene Woche war ich mit einem Trainerkollegen mit dem Auto auf dem Weg zu einer Veranstaltung. Wir standen an der Ampel. Als ich nicht sofort in der ersten Millisekunde losfuhr, als sie auf grün schaltete, hupte das Auto hinter mir mehrere Male. Ich sah im Rückspiegel, wie sich der Fahrer ärgerte und mir einen „Vogel“ zeigte.