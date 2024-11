Trauner bis 2017 Chef der WKO OÖ

Trauner wurde am 8. Februar 1954 in Linz geboren. Von 2003 bis 2017 war er Präsident der Wirtschaftskammer in OÖ, davor Landtagsabgeordneter. Gleichzeitig war er während seiner Tätigkeit in der WKOÖ auch Geschäftsführer des gleichnamigen Trauner-Verlages, für den verstärkt seine Frau Ingrid verantwortlich zeichnete.

Die Diagnose Parkinson bewog Trauner im Jahr 2017 jedoch zum Rückzug aus seinem Amt.