Rollstuhlfahrerin lenkt 40-Tonner

Geht nicht, gibt’s nicht“, so lautet das Credo von Edith Grünseis-Pacher, die einen Kleinwagen genauso gekonnt in eine Parklücke bugsiert wie einen 18,75 Meter langen 40-Tonner mit Anhänger. Und das, obwohl die 45-Jährige ihren Alltag sonst nur auf zwei Rädern bewerkstelligt: in einem Rollstuhl.

Grünseis-Pacher ist die europaweit erste Rollstuhlfahrerin, die einen Lkw-Führerschein besitzt, erzählt sie stolz. Damit habe sie nicht nur 90 Prozent der gesunden Weltbevölkerung überholt, sondern auch die Männer, die mit ihr den Fahrschulkurs besucht haben. In nur einem Monat hat die Oberösterreicherin den Kurs absolviert, die theoretische Prüfung mit 100 Prozent bestanden, 60 Fahrstunden genommen und rund 1000 Kilometer auf Österreichs Straßen zurückgelegt.