Rockig-poppiges Projekt der Rox Musicbar Linz: James Cottriall in Concert

Linz. James Cottriall (31) tourt mit seiner neuen Single "Here for you" durch Europa. Gewidmet ist dieses Lied seiner sechs Monate alten Tochter Lily Joy. Das Konzert morgen, Montag, um 21 Uhr in der Rox Musicbar Linz sei der erste Versuch, dort ein Livekonzert dieser Größenordnung zu veranstalten, schildert Betreiber Andreas Leitner. Die Bar am Graben sei für zirka 400 Gäste ausgelegt.

In Österreich bekannt wurde der britische Musiker mit seiner ersten Single "Unbreakable" im Jahr 2010. Sie erreichte Platz eins in den Ö3 Hörercharts. Es folgten eine Nominierung für den Amadeus Austrian Music Award, das Debütalbum "Sincerly Me" und die Nominierung als Teilnehmer für den österreichischen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2012. Sein Markenzeichen: Selbst geschriebene Songs über Höhen und Tiefen im Lebens, eine markante Stimme und sonnige Gitarrenklänge.Tickets: www.oeticket.com