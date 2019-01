Schon oft wurde diese zeitlose Geschichte erzählt – doch nie hat es so geknallt: Der König der Diebe ist zurück! Der junge Robin von Locksley kehrt vom Schlachtfeld der Kreuzzüge heim. In England erwarten ihn Korruption, Intrigen und die grausame Herrschaft des Sheriffs von Nottingham, der das Volk bis zur bitteren Armut ausbeutet. Robin Hood beschließt gemeinsam mit seinem Verbündeten Little, die Missstände nicht länger hinzunehmen und gegen die vorherrschende Ungerechtigkeit zu kämpfen. Sie legen sich mit den höchsten Instanzen an und haben schon bald den skrupellosen Sheriff von Nottingham zum Feind.