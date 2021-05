Markante Farben und „ein Gefühl der Freiheit“

„Ich möchte mit meiner Malerei ganz viel positive Energie hinaustragen. Kunst muss nicht immer aufregen, Kunst darf auch beruhigen und berühren.“ Genau diese Gefühle will Antonia Riederer in ihrer ersten musealen Ausstellung, die ab heute, Sonntag, im Museum Angerlehner in Thalheim/Wels zu sehen ist (geöffnet von 10 bis 18 Uhr), transportieren. Unter dem Titel „frei sein“ zeigt die oberösterreichische Künstlerin rund 40 Arbeiten, einige davon waren noch nie öffentlich zu sehen. Prägnant: Ihr Mut zu speziellen Farbkombinationen und die reduzierte, klare Strichführung nach dem Motto: „Mit wenig viel ausdrücken“.