Rieder Mordversuchsprozess geht ins Finale

Der Frau wird Mordversuch zur Last gelegt, sie stellte immer wieder in den Raum, dass ihre damals 13-jährige Tochter die Tat begangen hätte. Der Prozess befindet sich bereits im dritten Rechtsgang.

Der Prozess gegen eine 33-Jährige wegen einer Messerattacke auf ihren Mann ist am Montag im Landesgericht Ried im Innkreis ins Finale gegangen.

Im ersten Rechtsgang hatten die Geschworenen den Wahrspruch, der nur auf schwere Körperverletzung gelautet hatte, ausgesetzt, im zweiten hob der OGH das Urteil auf, weil ein Zeuge, der sich beim ersten Mal entschlagen hatte, nicht gehört worden war. Der Prozess musste zurück an den Start. Der beanstandete Zeuge wurde diesmal zwar geladen, er entschlug sich aber neuerlich der Aussage.

Stanleymesser oder Rasierklinge als Tatwaffe

Die Anklage legt der Frau zur Last, im Sommer 2022 ihrem Ehemann, mit dem sie vier gemeinsame Kinder hat, beruhigende Medikamente ins Essen gemischt und ihm im Schlaf mit einem Stanleymesser oder einer Rasierklinge eine 22 Zentimeter lange Schnittwunde am Hals zugefügt zu haben, "zweifellos, um ihn verbluten zu lassen", ist die Staatsanwältin überzeugt. Die Tatwaffe steht bis heute nicht eindeutig fest. Das Opfer überlebte dank einer Notoperation.

Tochter beschuldigt

In ihrer ersten Einvernahme in der Tatnacht hatte die Frau behauptet, ihr Mann habe sie attackiert und sie habe sich in Notwehr ein Teppichmesser gegriffen. Später stritt sie das ab und beschuldigte ihre Tochter. Diesmal blieb sie dazu vage: Sie vermute, dass es die Tochter gewesen sein könnte, habe dies aber nicht gesehen.