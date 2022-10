Revolution am Energiesektor: Strom und Wärme aus Magnesium

Ein revolutionäres Energieprojekt haben Daniel Fahrner (31) und Marlene Mühlböck (33) entwickelt. Mit zwei Kilogramm Magnesium, das im konkreten Fall ein industrielles Abfallprodukt ist, und mithilfe einer Fotovoltaikanlage kann sich ein Haus völlig autark mit Strom und Wärme selbst versorgen. Das Haus braucht keinen Stromanschluss mehr.

Sekundär-Magnesium wird chemisch umgewandelt und in einem zweiten Prozess so aufbereitet, dass es im Kreislaufprozess wiederverwendet werden. Fahrner im Gespräch mit dem KURIER: „Wir Europäer haben ein Rohstoffproblem. Wir sind zu sehr von gewissen Ländern abhängig. Wir haben nun in zweijähriger Arbeit ein System entwickelt, mit dem man Energie gewinnen kann, in Form von Strom und Wärme. Das System ist in der Lage, dass Magnesium so aufbereitet wird, dass es wieder als Ausgangsstoff verwendet werden kann. Wir entkoppeln uns mit dieser Technologie komplett von der Abhängigkeit der Rohstoffländer.“ Die Betriebskosten seien sehr gering.