Retten, was noch zu retten ist

Das Aufischergut ist ein alter Hof. Er ist bereits 1435 in der Chronik der Stadt Traun erwähnt. Die Fischereirechte reichen Jahrhunderte zurück. Die in der Traun gefangenen Eschen wurden in Wasserbehältern nach Linz und Wien gebracht und verkauft. „Mein Schwiegervater hatte es gar nicht gern, wenn ihn jemand Bauer genannt hat. Ich bin Fischer, war seine Antwort", erinnert sich der 83-jährige Franz Seimair, der heutige Aufischer.

Jahrhundertelang wurden in der Traun Eschen, Bachforellen, jede Menge Weißfische, Barben, Nasen, Aitel, Aalrutten und Seider gefangen.

Die Fischer konnten davon gut leben. Der Bau der Papierfabriken Lenzing, Steyrermühl und Laakirchen nach dem Zweiten Weltkrieg und die damit verbundene Verunreinigung der Traun und ihrer Nebenarme hat alles verändert. Der Gammerus fraß zwar die Zellulose-Abfälle und die anderen Fische wiederum den Gammerus, was einen enormen Fischreichtum zur Folge hatte. Aber die Fische waren ungenießbar. In den 1980er- Jahren zwang Landeshauptmann Josef Ratzenböck die Papierindustrie, ihre Abwässer zu reinigen. Der Fischreichtum ging zurück. Der Bau des Kraftwerkes Traun-Pucking in den 80er-Jahren versetzte der Natur jedoch einen neuen Schlag. Der Grundwasserspiegel sank, Lacken und Tümpel trockneten aus, der Fischzug flussaufwärts und in die Nebenarme hinein wurde unterbrochen.