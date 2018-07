Respekt allen LäuferInnen!

Natürlich gilt es zu berücksichtigen und zu respektieren, dass für viele Läufer/innen, Tempo als auch Laufstil eine wirklich untergeordnete Rolle spielen. Sie haben nicht das Bedürfnis an Wettkämpfen, seien sie auch noch so klein und unbedeutend, teilzunehmen. Für sie steht die Freude am Laufen, das Bedürfnis sich zu bewegen, sowie ihre Gesundheit laufend zu unterstützen im Vordergrund.

Bei meinen Begegnungen auf den verschiedensten Laufstrecken lässt sich unschwer erkennen, welcher Fraktion diese Läufer/innen angehören. Obwohl ich selbst viele Jahre Hochleistungssport betrieben habe, die Uhr oft als geliebten, aber nicht selten als ungeliebten Gegner betrachtet habe, bin ich heute mehr denn je der Überzeugung, dass Laufen viel mehr als nur Sport ist.