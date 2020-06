Reinthaler bei Staatsanwalt wegen Verhetzung angezeigt

In dem achtseitigen Hetz-Artikel wird mit übelsten rassistischen Stereotypen gegen verschiedene Personengruppen agitiert. Er richtet sich „an alle raum-, wesens- und kulturfremden Ausländer in Deutschland, insbesondere Türken, Muslime und Negroide (Schwarze und Halbschwarze)“. Dem Pamphlet zufolge soll „die durch die korrupten, kriminellen und dem deutschen Volk gegenüber verräterischen jüdisch-freimaurerischen Politmarionetten der ’ BRD’ (...) gestartete Völkervernichtung durch Rassenvermischung“ so schnell wie möglich rückgängig gemacht werden.



Bis 1. August 2012 hätten diese Personen das Land zu verlassen. Wer dann noch angetroffen wird, werde standrechtlich erschossen.

Reinthalers beigefügter Kommentar: „Sind wir froh, dass wir nicht in der BRD lebende Ausländer sind!!! Nur wer wird das exekutieren?“

Der 59-Jährige bestreitet die Vorwürfe und sieht sich als Opfer eines Missverständnisses: „Ich habe den Text an viele Medien geschickt, weil ich gehofft habe, dass sich vielleicht jemand findet, der die Hintermänner ausforschen kann.“