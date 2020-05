Regionalität als Kapitalismus-Alternative

Walden Bello stellt der Globalisierung die De-Globalisierung entgegen. Er schlägt vor, Entwicklungsländer sollten wieder vermehrt für ihre jeweiligen lokalen Märkte produzieren und ihren Export einschränken. Dem einheitlichen neoliberalen Denken soll in Form dezentraler wirtschaftlicher Prozesse in lokalen Gemeinschaften Vielfalt entgegengestellt werden.

Saskia Sassen, Professorin an der New Yorker Columbia-Universität, diagnostizierte Krisen in allen Bereichen: die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise, die Nahrungsmittelkrise, die Klimakrise etc. Verschiedene Trends kämen jetzt zusammen.

Wenn man das Zusammenbrechen von Unrechtssystemen studiere, komme man zu dem Schluss, dass viele verschiedene Bewegungen und Initiativen die Umstürze verursacht hätten. Überall auf der Welt gebe es Millionen von Initiativen. Es kursierten eine Menge guter Ideen. Diese Initiativen sollten sich weltweit vernetzen und organisieren, es brauche intensivere Kontakte. Ihre Schlussfolgerung: "Wir brauchen keine Revolution, sondern eine Menge radikaler Schritte." Alfred Gusenbauer pflichtete ihr bei: "Wir brauchen viele verschiedene Experimente auf der ganzen Welt."