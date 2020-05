Recht auf körperliche Zuwendung: „Ich fühle mich wieder wie ein Mensch“

Graz

Österreich

Makia heißt eigentlich Jutta und ist eine gelernte Wellnesstrainerin und Tantrikerin aus Ort im Innkreis. 2008 hat sie sich – man könnte sagen – spezialisiert und beim Sozialdienstleister „Alpha Nova“ ineine Ausbildung zur Sexualbegleiterin gemacht. Sie ist eine von 15 Absolventen in ganz, die Menschen mitBehinderung einen Zugang zu ihrer erotischen Seite lehren.

Ihr Arbeitsraum ist ein kleines Zimmer, üppig dekoriert mit Buddha-Figuren, bunten Tüchern und Kissen. Der Raum ist in Kerzenlicht getaucht, die Luft geschwängert vom Duft der Räucherstäbchen. „Das hilft, den Alltag und Hemmungen loszulassen“, sagt die 49-Jährige. Auf einer dicken Matte am Boden liegen Federn und Seidenschals bereit – andere hilfreiche Utensilien hat sie in einer asiatischen Kommode verstaut.