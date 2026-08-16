Altmünster: Glimmbrand in Hotel löste Einsatz aus

Ein Defekt in der Hackschnitzelheizung eines Hotels in Altmünster in Oberösterreich hat Samstagabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Im Keller des Gebäudes bildete sich starker Rauch, wie die Freiwillige Feuerwehr Altmünster auf ihrer Homepage informierte. Keine Verletzten Als die Feuerwehr eintraf, befand sich bereits der Großteil der Hotelgäste im Freien. Unter schwerem Atemschutz wurde der Glimmbrand gelöscht. Verletzt wurde offenbar niemand.

„Nachdem wir das Stiegenhaus vom Rauch befreit hatten, konnten die Gäste kurze Zeit später wieder ins Gebäude zurückkehren“, schilderte Markus Gruber von der Feuerwehr Altmünster. Durch eine Fehlfunktion der automatischen Heizung war das Heizgut nicht vollständig verbrannt. Da es vor sich hin gloste, breiteten sich dichte Rauchschwaden im gesamten Stiegenhaus aus. Herausforderung für Einsatzkräfte Beengte Platzverhältnisse, Hitze und die aufwendige Handhabung des unvollständig verbrannten Materials stellten die Einsatzkräfte vor eine schweißtreibende Herausforderung, so die Feuerwehr in ihrem Bericht. Das glimmende Material musste in kleinen Behältern ins Freie getragen werden, um dort endgültig abgelöscht zu werden.