Abgestürzter Modellflieger löste in Oberösterreich Waldbrand aus

Ein Modellflieger, der Donnerstagvormittag in einem Waldstück in Pregarten (Bezirk Freistadt) abgestürzt ist, hat einen Brand ausgelöst.

Ein 71-Jähriger hatte den Absturz gemeldet. Als die Feuerwehr zu dem Wald kam, war bereits eine dichte Rauchsäule zu sehen. Das Feuer wurde gelöscht, rund 1.000 Quadratmeter landwirtschaftliches Forstgebiet sind abgebrannt, so die Polizei.