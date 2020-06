Quetsch’n trifft auf Synthesizer

So kam es auch, dass das Trio am Samstag einen Tanzboden des Sunnseitn Festivals in Freistadt bespielte. Bei dem dreitägigen „Festival des tanzenden Publikums" berieseln die Künstler nicht vom Podest herab, sondern bringen die Musik mitten unter die Leute. „Es gibt keine Bühnen, sondern fünf Tanzböden. So ergeben sich interessante Begegnungen quer durch alle Stilrichtungen", beschreibt Michael Eibl von der Local Bühne Freistadt das Konzept.

Der Wechsel zwischen bodenständigem Brauchtum, beflügelndem Indie-Rock und nahezu außerirdisch wirkender elektronischer Musik ist nahtlos. Am Samstag trafen Musiker aus Österreich, Ungarn, Süditalien, Litauen und New York aufeinander. Heute, Sonntag, klingt das sonnige Musikwochenende ganz in österreichischer Tradition beim Frühschoppen im Brauhof Freistadt aus.

Gelebtes Brauchtum schätzen auch die heimlichen Headliner des Sunnseitn, das A.G. Trio. Mit „volksverdummenden Schlagerzeugs" habe das aber nichts zu tun, betont Produzent Markus. Einziger Anknüpfungspunkt ist ihr Titel Zombies in der Disco – eine Hommage an den Schlagerbarden Florian Silbereisen, der Roland einmal in seinen Träumen in der Gestalt eines gehirnabsaugenden Außerirdischen erschienen ist.