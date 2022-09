Querschläger traf Jäger während Entenjagd in Oberösterreich

Bei einer Entenjagd im Bezirk Eferding ist Mittwochabend ein 62-Jähriger durch einen Querschläger am Auge verletzt worden. Sein 67-jähriger Jagdkollege hatte laut Polizei eine Ente anvisiert, die sich hinter einem Baum im Anflug befand. Eines der Schrotkörner dürfte dabei an einem Ast abgeprallt sein und traf den 62-Jährigen am Auge.

Der Unglücksschütze brachte seinen verletzten Kollegen zum Roten Kreuz in Eferding, von wo aus er in ein Linzer Krankenhaus überstellt wurde.