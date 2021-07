Pyhrn-Priel verliert, "Plastic Valley" wächst

Plastic Valley" nennt man das Gebiet zwischen Kremsmünster und Micheldorf im Bezirk Kirchdorf. Die kunststoffverarbeitende Industrie, allen voran die Greiner Group mit 1500 Mitarbeitern im Kremstal und 8500 in der ganzen Welt, hat der Region zu diesem Titel verholfen. Fronius International hat sein Stammwerk noch immer in Pettenbach. Weitere große Namen sind die Werkzeugmacher Haidlmair in Nussbach, der Automobilzulieferer TCG Unitech in Kirchdorf und die Baufirma Bernegger in Molln.

Der Norden bietet Arbeitsplätze – dies sei der einfache Grund, wieso junge Menschen auch in Zukunft ins Plastic Valley auswandern werden, sagt der Landesstatistiker Michael Schöffecker. Insgesamt hat der Bezirk in den letzten zehn Jahren ein bescheidenes Wachstum von 350 Einwohnern zu verzeichnen, davon zogen 200 in den letzten zwei Jahren zu. Profiteure sind die Gemeinden rund um die Bezirkshauptstadt und entlang der Pyhrnautobahn. Kirchdorf ist flächenmäßig der zweitgrößte Bezirk Oberösterreichs und mit 55.7000 Einwohnern gleichzeitig der zweitkleinste in der Bevölkerungszahl.