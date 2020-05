Pühringer widerspricht WIFO: Genug Geld für Technik da

Landeshauptmann Josef Pühringer hält die Argumentation von Aiginger, dass es zu wenig Geld für die Technik gebe, für „Unsinn“. Das Land brauche das Geld für die medizinische Fakultät und für die Technik. In der Technik fehle es nicht an Geld, sondern an Studenten, die Technik studieren wollten.

Die Bundesregierung will nun noch vor der Nationalratswahl im Herbst einen Grundsatzbeschluss für die Errichtung der Med-Fakultät in Linz herbeiführen. Pühringer: „Damit erhält der Wissenschaftsminister den klaren Auftrag, mit den Arbeiten rasch zu beginnen.“