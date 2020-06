Pühringer stellt Weichen für Nachfolger Stelzer

Neben Stelzer soll es fünf weitere Parteiobmann-Stellvertreter geben: Claudia Durchschlag, Chefin der Frauenbewegung, Landesrätin Doris Hummer, Agrarlandesrat Max Hiegelsberger, die JVP-Obfrau Helena Kirchmayr und ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger. Neuer Finanzreferent wird Landesrat Michael Strugl, Landesgeschäftsführer soll Wolfgang Hattmannstorfer bleiben.

Die ÖVP stellte sich hinter die Forderung Hummers, im Herbst den PISA-Test an den Schulen durchzuführen. "Meines Erachtens ist es strittig, ob es allein in der Entscheidung der Ministerin liegt, Tests durchzuführen oder nicht", sagt Pühringer. Es sei eindeutig, dass Wien aufgrund des hohen Anteil an Schülern mit migrantischem Hintergrund die österreichweiten Ergebnisse nach unten ziehe. "Wir werden einen eigenständigen Weg gehen und unsere Lösungen in den Raum stellen."

Weitere Diskussions-Schwerpunkte der Landesparteivorstands-Klausur waren die Arbeitslosigkeit und der ländliche Raum.