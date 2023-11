Bedingte Haftstrafen bei zwei Prozessen wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz

Nachdem am Freitag ein Corona-Maßnahmengegner in Linz wegen Holocaust-Leugnung zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt wurde, gab es am Montag zwei weitere Verhandlungen wegen Verstöße gegen das Verbotsgesetz in Oberösterreich.

Am Landesgericht Steyr musste sich ein Blau-Weiß-Fan vor einem Schwurgericht rechtfertigen. Dem 57-Jährigen dürfte am 24. Februar bei einem Fußballspiel von Blau-Weiß-Linz gegen Vorwärts Steyr der 4:0-Sieg zu Kopf gestiegen sein.

