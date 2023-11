Drei Monate bedingt für Corona-Kritiker in Linz

Im Jänner ging der bekannte Corona-Kritiker dann der Polizei bei einer Verkehrsanhaltung ins Netz: Im Wagen hatte er damals die Leiche seiner Ehefrau, die wenige Stunden zuvor gestorben war, und die gemeinsamen drei Kinder. Seit dem sitzt er in Untersuchungshaft. Doch darum geht es in dem Prozess am Freitag nicht.

Der Beschuldigte betritt mit seinem Anwalt Manfred Arthofer den Gerichtsaal, seine Hände in Handschellen. Ein Justizbeamter nimmt sie ihm ab, nachdem er sich auf die Anklagebank setzte. Der Prozess beginnt.

Der Staatsanwalt beginnt in seinem Eröffnungsplädoyer mit einer vergangenen Verurteilung. Im März letzten Jahres wurde der damals 38-Jährige wegen Verleumdung, falscher Beweisaussage, übler Nachrede, Beleidigung und Fälschung eines Beweismittels zu einem Jahr Haft verurteilt, davon acht Monate bedingt.