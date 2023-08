Prozess um Mordversuch: Angeklagte beschuldigt 13-jährige Tochter

In ihrer kontradiktorischen Einvernahme sagte die Jugendliche aber, sie habe „den Papa schreien gehört“, danach habe sie gesehen, wie die Mutter den Vater, der auf der Stiege zum Erdgeschoss war, zurück ins Bett gelegt habe. Die angeklagte Mutter hingegen habe noch am Tatort gesagt, sie sei aufgrund ihrer Medikamente sehr müde, schilderte die am Donnerstag befragte Beamtin, aber „ich hatte das Gefühl, sie will ihre Ruhe haben“. Bei der Polizei gab die Frau später an, sie habe ihrem Mann in Notwehr gestochen. Später leugnete sie das und beschuldigte die Tochter.

Am Freitag soll die Tochter als Zeugin gehört werden, zudem wird das psychiatrische Gutachten von Adelheid Kastner neuerlich erörtert. Ein Urteil sollte Freitagabend gesprochen werden. Da müssen andere Geschworene als beim ersten mal entscheiden, welche der vielen Versionen in der Causa sie glauben.