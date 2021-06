Prozess in Linz um Bluttat an Studentin: "Ich stach nochmals zu“

„Heute ist viel los“, heißt es von den Securitys am Landesgericht Linz. Und tatsächlich: Oberhalb des Gerichtssaals auf der Tribüne sitzen zahlreiche Jus-Studenten. Sie alle wollen den Prozess über das „Kapitalverbrechen“ – wie es später in der Verhandlung der Staatsanwalt und auch der Verteidiger nennen – mitverfolgen. Denn dem 29-Jährigen, der auf der Anklagebank sitzt, wird Vergewaltigung, Mord und zweifacher Mordversuch vorgeworfen.

Zu Weihnachten 2020 soll der in Honduras geborene und in Spanien lebende Angeklagte das spätere Opfer, seine nicht blutsverwandte Cousine, in Leonding, besucht haben. Dort wohnte sie für ihr Studium bei ihrer Halbschwester, dessen Mann und deren Tochter.

"Die Hölle auf Erden"

Kennengelernt hätten sich Opfer und Täter im Sommer zuvor bei einer Geburtstagsparty. Man verstand sich gut, fuhr sogar gemeinsam auf Urlaub, schildert der Staatsanwalt. Der Angeklagte hätte jedoch mehr gewollt. Sie hatte allerdings einen neuen Freund.

In der Nacht auf den 27. Dezember wies ihn die 25-jährige Studentin einmal mehr zurück. Nach einem Gespräch auf der Couch hätte sie ins Bett gewollt. Der Angeklagte hätte sich ihr aber in den Weg gestellt, sie gewürgt und mit einem Steakmesser in den Keller gezwungen. Dort vergewaltigte er sie. Drei Stunden saßen sie danach in dem Raum. „Das muss für das Opfer die Hölle auf Erden gewesen sein“, so der Staatsanwalt.