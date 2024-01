Probeführerscheinbesitzer unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Silvesterabend war ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis mit seinem Probeführerschein in St. Florian am Inn im Bezirk Schärding unterwegs.

Er fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von Schärding in Richtung Suben. Immer wieder überholte er andere Fahrzeuge und missachtete dabei die Sperrlinien.

