Bettina Stadlbauer gibt es nicht mehr: weder als Politikerin und Landesgeschäftsführerin der SPÖ noch als Name. Denn sie hat in der Steiermark ihren Partner Jürgen geheiratet und heißt seitdem Bayr-Gschiel. Die Flitterwochen verbrachten die beiden in Andalusien, gestern, Samstag, wurde in Linz mit Freunden nachgefeiert.