Post baut Stadtteil mit elf Türmen

Vonwolfgang Atzenhofer Gleich elf Türme mit einer Höhe zwischen 55 und 64 Metern werden in den nächsten Jahren die Linzer Skyline verändern. Der mächtige Komplex des ehemaligen Postverteilerzentrums beim Linzer Hauptbahnhof wird abgerissen und schafft so Platz für einen völlig neuen Stadtteil. „Die neue „ Post City Linz“ wird auf einer Grundfläche von 40.000 Quadratmetern als urbaner Erlebnisraum konzipiert“, stellte Post-Generaldirektor Georg Pölzl am Dienstag das Siegerprojekt eines Architektenwettbewerbs vor.

2014 hatte die Post das Verteilerzentrum aus Platzgründen von Linz nach Allhaming übersiedelt. Nun wird das wertvolle Areal, das zuletzt das Ars Electronica Festival bespielt hat, mit geschätzten Investitionen von 450 bis 500 Millionen Euro in eine Edelimmobilie verwandelt. Die für den Eigentümer besten Pläne hat das Grazer Architekturbüro Nussmüller vorgelegt. Die neue Post City soll zu je einem Drittel mit urbanem Wohnen samt Hotels, Büros und Gewerbeeinrichtungen und einer Erlebniswelt mit Shopping, Fitness oder einem Kino gewidmet werden. Die „Nussmüller. Architekten“, die auch die Smart City in Graz geplant haben, setzten sich gegen große Konkurrenz durch. 264 Architektenteams interessierten sich für das Projekt. 40 reichten Pläne ein, aus ausgewählten acht Konzeptionen wählte eine Jury das Siegerprojekt aus.