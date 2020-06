Polizist zu Zeugin: "Bloß nicht einmischen"

Nach den Schändungen der KZ-Gedenkstätte Mauthausen und eines türkischen Kindergrabes auf dem Ortsfriedhof verfolgt die Polizei mehrere Ermittlungsansätze, die zu den Tätern führen sollen. „Wir haben drei Spuren, die wir aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht bekannt geben wollen“, sagt Michael Tischlinger, Leiter des oö. Verfassungsschutzes.

Für Hinweise, die zur Ausforschung der rechtsradikalen Schmierfinke führen, hat das Innenministerium 5000 Euro Belohnung ausgelobt. „Hasstiraden und Ausländerfeindlichkeit haben in Österreich nichts zu suchen“, betont Innenministerin Johanna Mikl-Leitner. Man gehe mit Nachdruck gegen jegliche rassistische und neonazistische Tendenzen vor: „Die Ausforschung der Täter hat für uns Priorität.“

Kritik am Verhalten der Polizei übte am Dienstag die Mutter eines toten Kindes aus Mauthausen. Das Grab des Sohnes von Michaela K. liegt direkt neben jener türkischen Grabstätte, die mit einem Hakenkreuz verunstaltet ist. „Ich hab’ am Sonntag im Internet gelesen, dass es beschmiert worden ist und die Besitzer nicht ausfindig gemacht werden können“, erzählt die 36-Jährige im KURIER-Gespräch. Sie habe daraufhin die Polizei telefonisch darüber informieren wollen, wie die Eltern heißen.

Da die Dienststelle Mauthausen zu dem Zeitpunkt nicht besetzt war, sei sie zur Polizei Perg weitergeleitet worden. Dort habe sie eine unangenehme Überraschung erlebt. Anstatt eines Dankes, habe man ihr deutlich zu erkennen geben, dass ihre Auskunft nicht erwünscht sei. „Ein Beamter hat mir gesagt, dass ich mich bloß nicht einmischen und aufregen soll, weil man das Hakenkreuz eh abwaschen kann.“