Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen mit Geldforderungen

Das Landeskriminalamt OÖ ermittelt, in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt und den anderen Landeskriminalämtern auf Hockdruck, um die ältere Bevölkerung zu schützen, betont die Landespolizeidirektion OÖ.

Einige Mitglieder bereits in U-Haft

Zwischenzeitlich konnten in den vergangenen Wochen bereits einige Mitglieder dieser kriminellen Organisation festgenommen werden und befinden sich derzeit in U-Haft.

Die Ausforschung der Hintermänner, sprich Organisatoren, laufe.

Die Polizei weist darauf ihn, dass weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft am Telefon Geld verlangt, es in Österreich keine derartigen Kautionen gibt. Zudem gebe es keine derartigen Vermögenssicherungen durch die Polizei in Österreich.

Die Exekutive rät Betroffenen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, dem Anrufer zu misstrauen, sofort das Gespräch zu beenden und über den Notruf die Polizei (133) zu verständigen.