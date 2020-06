Polen boomt, Österreich profitiert

Österreichs Unternehmen haben in Polen 600 Niederlassungen, 300 davon sind im Süden, wo im Raum Krakau-Kattowitz neun Millionen Menschen leben. Kopp: „Diese Region ist sehr attraktiv. Von Wien nach Krakau sind es nur 350 Kilometer, man ist in Krakau schneller als in Innsbruck. Es gibt eine ausgezeichnete infrastrukturelle Erschließung, die Kaufkraft der Bevölkerung ist relativ hoch. Und es gibt eine kulturelle und mentale Verwandtschaft mit Österreich.“ In Wien leben rund 150.000 Polen, von denen viele am Wochenende nach Südpolen pendeln. Bei den österreichischen Firmen sind die Polen wegen ihrer Verlässlichkeit gefragte Arbeitskräfte.