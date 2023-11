Antifa und Stadt Wels mit getrenntem Pogromnacht-Gedenken

Ein Gedenkanlass, zwei Feiern. Alleine in Wels. Am Montag hatte die Welser Initiative gegen Faschismus zum Gedenken in den Pollheimerpark beim Mahnmal für die Welser Juden geladen, mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Ehrengast.

Am Mittwoch laden Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) und die Stadt Wels zum "offiziellen Gedenken" an den gleichen Ort.

