Pluscity startet Wiedereröffnung mit Sicherheitskonzept

Das „Safety-First-Paket“ solle die Besucher und die rund 3.700 Mitarbeiter des Centers gleichermaßen schützen, so PlusCity Eigentümer Ernst Kirchmayr in einer Presseaussendung am Mittwoch. Man nehme dafür eine Million Euro in die Hand.

„Die PlusCity will mittelfristig wieder zur Normalität gelangen um möglichst rasch wieder Besucherfrequenz und damit verbunden die Umsätze zu steigern“, so Kirchmayr, der dazu auch „kommunikativ in die Offensive“ gehen will - Stichwort „Einkaufserlebnis“.

Hygienestationen und Wärmekameras

Teil des Sicherheitskonzepts sind Bildschirme, ein eigenes Mall-TV, Videowalls und Roll-ups, um auf die Maßnahmen hinzuweisen. Hygienestationen und Automaten für Mund-Nasen-Schutz-Masken werden ebenso aufgestellt wie Wärmekameras. Letztere sollen den Besuchern die Möglichkeit von Selbsttests geben. Falls bei jemandem erhöhte Temperatur angezeigt wird, wird er an eine im Center eingerichtete Rot-Kreuz-Station verwiesen.