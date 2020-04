Neuer Spar-Markt für die Badegäste des Attersees

Rechtzeitig vor der Badesaison am Attersee hat der Kaufmann Franz Reifetshammer seinen neuen Sparmarkt in Weyregg eröffnet. Der Neubau ersetzt den in die Jahre gekommenden Vorgängermarkt am selben Standort. Die neue Verkaufsfläche beträgt 700 Quadratmeter. Weiters stehen 70 Parkplätze zur Verfügung.

Neue, energiesparende Technik

Im Zuge des Neubaus wurde unter anderem eine Kälteanlage mit Luftwärmepumpenfunktion eingebaut, die mittels Wärmerückgewinnung die Energie aus den Kühlgeräten zum Heizen des gesamten Gebäudes verwendet, so Jakob Leitner, Geschäftsführer der Spar-Zentrale in Marchtrenk.

Auch lokale Produzenten liefern

Die Nähe zum Attersee und zum öffentlichen Strandbad ist eine Stärke des Standorts. Weiters setzt Reifetshammer, der früher Marktleiter des Europar in Schwanenstadt war, auf lokale Produzenten direkt aus dem Ort. So kommt Bio-Schafkäse vom Plötzingerhof, oder Brot und Gebäck von der Bäckerei Gebetsroither. Topfen und Joghurt stammen vom Biohof Miesenberger, ebenfalls aus Weyregg.