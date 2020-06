Pirat wirft Stadtchef Vertuschung vor

Die Kritik in Richtung des sogenannten „Welser Millionengrabes" Welios Science Center reißt nicht ab. Nun meldet sich der ehemalige Grünen-Politiker Peter Gengler zu Wort und wirft mit Begriffen wie „Skandal" um sich.

In einem Brief fordert er Bürgermeister Peter Koits in dessen Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender zur Offenlegung der Verträge auf, um den Verlusten auf die Spur zu gehen. „Da ist etwas faul", vermutet Gengler. Koits solle die Umstände zur Errichtung vertuschen.

„Ich kenne Herrn Gengler. Seine Spielchen interessieren mich nicht", bleibt der Bürgermeister gelassen. Gengler wurde 2009 von den Welser Grünen ausgeschlossen, blieb aber umtriebig und gründete heuer die Liberalen Piraten. „Er bekommt eine Antwort, so wie jeder Bürger, der mir schreibt", sagt Koits.

Von Skandal oder Vertuschung könne keine Rede sein. Die Zahlen zum Betrieb des Welios seien bekannt. Verträge im Zusammenhang mit der Errichtung zu thematisieren, sei „reine Geschichtsforschung", winkt Koits ab. Man habe sich im Gemeinderat geeinigt, die Verluste heuer mit 250.000 Euro auszugleichen. Über die genaue Höhe der Abgänge scheiden sich jedoch die Geister. Sie resultieren aus den hochgesteckten Erwartungen, die das im April 2011 eröffnete Erlebnismuseum nicht erfüllen konnte.