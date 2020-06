Pichling verliert seinen Sheriff

Wo der Händedruck fester und das Lächeln breiter ist, da beginnt der Wilde Westen." In Linz beginnt er in einer Siedlung beim Pichlinger See. Hans Jörg Ratzenböck, ein pensionierter Magistratsbeamter, hält dort seit 22 Jahren die letzte österreichische Bastion der Cowboys. Er nennt sich Fatsy, während seine Gattin Ilse auf den Namen „die rothaarige Texanerin Cathy Lonestar" hört. „Wir sind ja keine Faschingsnarren. Was wir hier leben, ist Geschichte", betont das Paar, das 29.000 Kilometer durch die Vereinigten Staaten gereist ist, um Originalstücke aus der Zeit zwischen 1866 und 1895 zu sammeln. Vieles im Tauschhandel – denn so begehrt Western-Utensilien hierzulande sind, so sehr reiße man sich in den USA um Lederhosen, Dirndl und Gamsbart-Hüte.

Ratzenböck erzählt rund 3000 Besuchern jährlich nicht nur die Geschichte vom „real cowboy", er lebt sie mit jeder Faser. Sein Alter Ego, Fatsy, wirkt wie eine Mischung aus Doc Holliday und Wyatt Earp mit einer Stimme, als würde John Wayne aus dem Grabe sprechen. Beeindruckt war auch ein Wiener Filmteam, das 2007 sein Leben auf die Kinoleinwand brachte.