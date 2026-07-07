Pflasterspektakel Linz: Das ist neu beim Fest der Straßenkunst

108 Compagnien und Solokünstler aus 44 Ländern rund um den Globus machen von 23. bis 25. Juli die Linzer Innenstadt zur Bühne für Straßenkunst. Das Linzer Pflasterspektakel, das heuer zum 38. Mal stattfindet, hat sein Areal um das Gelände rund um das Schlossmuseum erweitert, neu sind zudem die Spektakel-Oasen, die für Abkühlung und Erholung sorgen sollen, Awareness-Teams und - auf der künstlerischen Seite - „Shows to go“.

Bei diesem neuen Format kann man mit Künstlerinnen und Künstlern durch die Stadt spazieren, die auf das Geschehen rund um sie reagieren und durch Improvisation neue Blickwinkel eröffnen. Besonderes Kennzeichen des Festivals sei die Niederschwelligkeit, strich der Linzer Kulturdirektor Julius Stieber in einer Pressekonferenz am Dienstag hervor. Es werde kein Eintritt verlangt, Hutgeld für die Künstler ist erbeten. Von Akrobatik bis Tanz Geboten wird eine breite Palette von Akrobatik und Clownerie über Musik und Tanz bis hin zum Kinderschminken. Im Bildergarten zwischen Altem Markt und Klosterstraße in der Altstadt produzieren Künstlerinnen und Künstler kleine Andenken für die Besucher. An insgesamt 40 Spielorten in der Stadt wird Straßenkunst gezeigt. Mehr als die Hälfte der Darbietungen sind Pflasterspektakel-Premieren. Das Festivalareal wurde vergrößert, neu mit dabei ist das Gelände rund um das Schlossmuseum, wo das „Kinderspektakel“ stattfinden soll.