Pflasterspektakel in Linz: Klamauk, Kunst und ein Hut, der wandert

Was vor 36 Jahren als kleiner Treffpunkt von Straßenkünstlerinnen und -künstlern begann, hat sich mittlerweile zu einem Fixpunkt der internationalen Szene entwickelt und ist aus dem Linzer Kultursommer nicht mehr wegzudenken.

Alle Jahre wieder bringt das Linzer Pflasterspektakel eine besondere Stimmung in die Stadt.

Von Donnerstag bis Sonntag, 18. bis 20. Juli , wird also die ganze Stadt zur Bühne. Das Besondere am Pflasterspektakel: Der Eintritt zu allen Angeboten ist frei . Rund 300 Auftritte pro Tag erwarten das Publikum, Kunstschaffende aus 34 Nationen gestalten das Programm.

Insgesamt 108 Compagnien und Solo-Artistinnen und Artisten aus fünf Kontinenten spielen auch dieses Jahr für das Hutgeld : Am Ende der Darbietung werden Scheine und Münzen gesammelt.

Im Container vor dem Alten Rathaus gibt es eine Geldwechselstation , wo man große Scheine in Münzen und kleine Scheine wechseln kann.

Dass dieses System im Rahmen eines Festivals so gut funktioniert, liegt an der großen Wertschätzung durch das Linzer Publikum, das die Auftritte der Künstlerinnen und Künstler entsprechend honoriert.

Alles ganz spontan

Die Spontanität von Straßenkunst zeigt sich auch in der Programmgestaltung. Direkt am Festivaltag wählen die Kunstschaffenden ihre Auftrittszeiten und -plätze. Alle absolvieren täglich mehrere Auftritte, meist an unterschiedlichen Orten. Gespielt wird immer zur vollen Stunde.