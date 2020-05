Pferderipper verletzt Wallach

Einer Tierärztin gelang es, seine klaffende Wunde zu nähen. „Er bekommt jetzt Antibiotika verabreicht und hat keinen Verband, damit das Wundsekret besser abfließt“, erklärt A. Ob dem Tier gesundheitliche Schäden bleiben, ist noch nicht absehbar. „Erst in ein paar Wochen wird sich zeigen, wie sich die Muskelverletzung ausgewirkt hat.“



Der Wallach war gemeinsam mit 20 anderen Pferden auf dem Hof in der Ortschaft Weyerbach untergebracht. Warum ausgerechnet Jack verstümmelt worden ist, scheint selbst für die Polizei rätselhaft. „Die anderen Tiere sind alle unverletzt.“

Spuren der Attentäter konnten nicht sichergestellt werden. „Der Anschlag ist im Freien passiert und in der Nacht hat es stark geregnet.“

In der Gegend will man nun verstärkt auf die Pferde aufpassen. „Die Bauern und auch die Nachbarn sind jetzt alle in Alarmbereitschaft.“