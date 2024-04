Pestizide in Deponie entsorgt: Gemeinde bekommt Schadenersatz

Ohlsdorf in Oberösterreich macht wieder Schlagzeilen in Sachen Umwelt. Wie die Gemeinde in einer Aussendung mitteilte, konnte in einem Gerichtsverfahren zu einem "Umweltskandal" ein Erfolg erzielt werden.

Dabei geht aber es nicht um die Rodungen eines großen Areals für ein Betriebsgebiet, sondern um einen noch länger zurückliegenden Vorfall.