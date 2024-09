Perg: Tochter (57) lebte noch eine Zeit neben ihren toten Eltern

Nach dem Fund von drei Leichen am Freitag in einem Haus in Perg in Oberösterreich hat die Obduktion bestätigt, wovon die Ermittler bisher ausgegangen waren: Ein 82-Jähriger hat seine 75-jährige Frau und danach sich selbst jeweils per Kopfschuss getötet.

Die 57-jährige Tochter der Frau starb einige Zeit später, die Todesursache ließ sich nicht mehr klären. Es habe aber laut Autopsiebericht keinerlei "mechanische Einwirkung" gegeben, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz.