Per Handy-App zum Parkplatz für den Urfahraner Markt

Von 1. bis 9. Oktober findet in Linz wieder der Urfahraner Markt statt. Neben viel Freude bereitet er der Stadt jedoch auch eines: Kopfzerbrechen. Denn in der ohnehin staugeplagten Stadt stellt der Verkehr an diesen Tagen eine besondere Herausforderung dar. Nun soll eine App helfen.

Bevor diese am Donnerstag im Zuge einer Pressekonferenz jedoch vorgestellt wurde, machten Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) von vornherein klar: „Wir empfehlen, und bitten natürlich alle, mit Öffis anzureisen. Nicht nur jene, die Alkohol konsumieren.“

5.116 Parkplätze

Für alle, denen das nicht möglich ist, startet Linz jedoch einen Pilotversuch mit der Handy-App „Nunav“. Und so einfach soll es funktionieren: App herunterladen, als Ziel „Urfahraner Markt“ eingeben und schon lotst einen die App mittels Künstlicher Intelligenz (KI) wie ein Navi, zu einem freien Parkplatz in der Nähe des Marktes – ohne Umwege, die den Verkehr belasten. Die Parkplätze befänden sich alle in Tiefgaragen, so Hajart. Mit insgesamt 17 wurde dazu eine Kooperation eingegangen. So sollen 5.116 Parkplätze zur Verfügung stehen.

Funktioniere dieses System, wolle man es künftig auch für andere Veranstaltungen nutzen.