Pensionist erstochen - Pflegekraft in Ried vor Gericht

Eine 24-jährige Pflegekraft, die am 5. Oktober 2023 in Geretsberg (Bezirk Braunau) einen 82-Jährigen, den sie betreut hatte, erstochen haben soll, steht heute in Ried im Innkreis vor einem Geschworenengericht.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann, der als Frau gesehen werden möchte, Mord zur Last. Zusätzlich zu einer Strafe wird auch die Unterbringung in einem forensisch-psychiatrischen Zentrum beantragt.