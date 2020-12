Passen vor dem SS-Spuk

Unweit von Peuerbach, in Waizenkirchen, wird das Gedenken an die Waffen-SS in besonderer Weise hochgehalten. In der Ortschaft Stillfüssing steht ein umstrittenes Denkmal – „Kriegergrab“, betont Bürgermeister Fabian Grüneis (ÖVP). Genau das soll jetzt auf einer Hinweistafel klargestellt werden. Den Auftrag dazu habe das Innenministerium dem Schwarzen Kreuz erteilt. Auch auf der Homepage des Landes Oberösterreich findet sich eine Eintragung. Hier werde „an das Ende des Zweiten Weltkriegs“ erinnert, heißt es etwa. Es geht aber nicht um die Befreiung von der NS-Diktatur durch die Alliierten. Erklärt wird vielmehr, wer hier begraben liegt: „Verstreute SS-Männer wurden aus ihren Verstecken getrieben. 13 Mann wurden von den Amerikanern erschossen, meist handelte es sich dabei um sehr junge Schlesier.“

Pilgerstätte für die Kameradschaft IV

In der Vergangenheit war Stillfüssing Pilgerstätte für die Kameradschaft IV. Der als rechtsextrem eingestufte Traditionsverband hielt hier regelmäßig Gedenkfeiern ab. „De facto passiert dort nichts, es finden keine Kranzniederlegungen statt“, versichert der Bürgermeister. Früher seien „kleinere Gruppen mit ganz alten Männern“ gekommen, „die meisten von ihnen gibt es nicht mehr“. „Wir bestreiten nicht, dass es sich um ein Grab handelt“, sagt Robert Eiter, Sprecher des OÖ. Netzwerks gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Allerdings sei die Waffen-SS laut Urteil im Nürnberger Prozess in allen ihren Teilen eine verbrecherische Organisation gewesen. Er fordert, dass darauf auf einer Zusatztafel ausdrücklich hingewiesen wird. „Es gibt genaue Informationen über die Waffen-SS an genug Stellen“, hält dem Bürgermeister Grüneis entgegen. Er plädiert dafür, „nicht zu viel Aufsehen nach Stillfüssing zu lenken“.

Ruhe per Schlussstrich

Auch sein Amtskollege aus Peuerbach möchte Ruhe per Schlussstrich: „So schlimm diese Dinge auch waren und sind, sind es geschichtliche Ereignisse, die wir zur Kenntnis nehmen müssen.“ Zumal es Dringenderes gebe: „Wir sind mit den heutigen Problemen wie Corona, Terror oder Entwicklung unserer Gesellschaft gefordert und haben diese zu meistern.“