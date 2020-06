Parteitag der Piraten: „Das Chaos gehört bei uns dazu“

Die Uhren ticken anders bei den Piraten. Durch die basisdemokratische Linie sei noch wenig konkret, geben die interimistischen Landesvorstände Martin Föttinger und Wolfgang Steinbichler zu. Der 19-jährige Föttinger will an der Spitze bleiben. Bestimmen werden aber die Mitglieder, welche Themen die Partei bis zu den Landtagswahlen im Jahr 2015 aufs politische Parkett bringt. Man nutze die „Schwarmintelligenz“ aller. „Bei uns gibt es keinen Wasserkopf, der regiert, während die anderen schuften“, so der Tenor unter den Polit-Neulingen.

Manche seien der PPOÖ aus Frust über die Gesellschaftspolitik beigetreten, erklärt Klaus Winkelbauer. Der arbeitslose Elektriker sei lange Betriebsrat gewesen und habe sich in der SPÖ engagiert. „Dort war eine eigene Meinung nicht erwünscht“, sagt er. Bei den Piraten sehe er seine Chance, für soziale Gerechtigkeit einzutreten.